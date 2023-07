"Mehr Personenschutz": Bill Kaulitz bis aufs Klo verfolgt

Bill Kaulitz (33) hat eine krasse Erfahrung gemacht! 2001 war die Band Tokio Hotel von ihm, seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (33), Bassist Georg Listing (36) und Drummer Gustav Schäfer (34) gegründet worden. Die Single "Durch den Monsun" hatte der Gruppe 2005 schlagartig zum Durchbruch verholfen. Seither füllt das Quartett nach wie vor die Konzerthallen. Vor wenigen Tagen spielten sie erstmals auf einem deutschen Festival. Dort ist allerdings etwas Schlimmes passiert: Bill wurde bis zur Toilette verfolgt.

Beim Deichbrand-Festival versagte die Technik und der Auftritt musste abgebrochen werden. In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" sprachen die Brüder jetzt über die Minuten danach. "Ich musste im Artist-Bereich auf Toilette und kam einfach kaum in Richtung Klo. Die Leute haben an mir gezerrt, mit mir Fotos gemacht", reflektierte Bill. Erinnerungen von der Anfangszeit der Band kamen wieder hoch. Das Resümee: "Wir alle als Band waren nervlich wieder fertig. Ich habe mir um uns alle Sorgen gemacht, ich habe geweint, hatte Panikattacken, war überfordert."

Nach dem Festival-Wochenende gibt es ein deutliches Fazit der Zwillingsbrüder: "Es geht nicht. Wir brauchen wieder mehr Personenschutz." Sie hätten nur einen Security-Mitarbeiter dabei gehabt, was rückblickend gar nicht ausgereicht habe.

Getty Images Tokio Hotel, 2007

Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2022

Lado Alexi Tom und Bill Kaulitz

