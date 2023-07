Sie bereut es: Kylie Jenner hatte schon mit 19 Brust-OP!

Sie würde es nicht noch einmal machen! Kylie Jenner (25) steht schon seit ihrer Kindheit in der Öffentlichkeit. Mit ihrer eigenen Kosmetikmarke baute sie sich in den vergangenen Jahren ein lukratives Standbein auf. Für ihre eigene Schönheit hat sie sich in der Vergangenheit auch schon das ein oder andere Mal unters Messer gelegt. Nun verrät Kylie: Sie hat sich schon mit 19 Jahren die Brüste machen lassen – und bereut es!

"Wartet, bis ihr Kinder bekommen habt", warnt sie die Zuschauer bei The Kardashians. Sie habe sich ihre Brüste vor Stormis Geburt machen lassen. "Sie heilten immer noch, als ich schwanger wurde. Ich hatte wunderschöne Brüste", verrät Kylie weiter. Deshalb wünsche sie sich im Nachhinein, dass sie sie nie hätte machen lassen. "Es würde mir das Herz brechen, wenn [Stormi] ihren Körper verändern lassen würde", gibt die Unternehmerin zu. Mit der Geburt ihrer Tochter habe sie noch einmal einige Dinge überdacht. "Ich möchte die beste Mutter und das beste Vorbild für sie sein", verrät sie.

Bereits im Trailer zur dritten Staffel der Hulu-Serie sprach sie aus, wie kritisch sie mittlerweile zu Beauty-Eingriffen steht. "Wir alle müssen einfach ein größeres Gespräch über die Schönheitsstandards führen, die wir setzen", äußerte Kylie. Im Nachhinein wünsche sie sich, dass sie niemals einen Eingriff hätte vornehmen lassen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Kinder Aire und Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juli 2023

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin und Influencerin

