So erfuhr Bachelorette Jenny damals von Schwangerschaft!

So lief der lebensverändernde Moment ab! Jennifer Saro ist die erste Bachelorette, die bereits ein Kind hat. Dies versteckte sie vor den flirtfreudigen Männern nicht und erzählte es direkt in der ersten Nacht der Rosen. Auch sonst spricht die Influencerin nur allzu gern über ihren Sohn, den sie liebevoll "Keksi" nennt. Der Nachwuchs war nicht geplant. Aber wie erfuhr Jenny damals von der Schwangerschaft?

In einem Q&A auf YouTube sprach sie ganz offen darüber. Jenny hätte eine Behandlung an ihrer selbsternannten Problemzone, am Bauch, gehabt. Deshalb beschloss sie, einen Schwangerschaftstest zu machen. "Erst wollte ich den Test gar nicht machen, weil ich mir dachte, ja eh nicht. [...] Aber wenn doch, dann so eine Behandlung direkt am Bauch zu machen, weiß ich nicht, lieber nicht", schilderte sie.

Sie hatte also auf Nummer sicher gehen wollen. Als der Test dann positiv gewesen war, war Jenny mehr als sprachlos gewesen. "Ich habe angefangen zu weinen, zu zittern", erinnerte sie sich zurück. Die Identität des Vaters ist bisher nicht bekannt. "Ich stehe in der Öffentlichkeit und wenn ich das öffentlich sage, dann enttarne ich jemand anderen und das steht mir einfach nicht zu", erklärte die Wahlberlinerin im Video.

Instagram / jennifer.saro Influencerin Jennifer Saro mit ihrem Sohn

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro im Februar 2022

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, TV-Bekanntheit

