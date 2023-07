Turtelgerüchte: Ethan Slaters Frau schießt gegen Ariana!

Sie meldet sich zu Wort! Vergangene Woche hatte ein Insider berichtet, dass Ariana Grande (30) und ihr Ehemann Dalton Gomez getrennt sind. Angeblich soll die Sängerin sogar schon einen neuen haben: Ihren "Wicked"-Co-Star Ethan Slater (31). Dieser soll angeblich auch vor wenigen Tagen die Scheidung von seiner Frau Lilly Jay eingereicht haben. Von der plötzlichen Trennung soll diese auch total überrascht zu sein – gibt Lilly Ariana sogar die Schuld an ihrem Liebes-Aus?

Nur wenige Tage nachdem die Gerüchte von ihrer Scheidung die Runde gemacht hatten, äußert sich Lilly erstmals gegenüber Page Six zu dem Liebesdrama. Alles drehe sich nur um Ariana, die sich nicht so sehr um andere Frauen schere. "Meine Familie ist nur ein Kollateralschaden", feuert die US-Amerikanerin gegen die Musikerin. Laut Lilly gehe es hauptsächlich um das Beziehungs-Aus der "Thank U, Next"-Interpretin, nicht etwa um Ethan.

Mit Ethan hat Lilly einen gemeinsamen Sohn, auf den sie sich jetzt voll und ganz fokussieren möchte. "Ich konzentriere mich darauf, ein neues Leben für unseren Sohn aufzubauen", betont sie in einem weiteren Interview mit Daily Mirror und fügt hinzu: "Das versuche ich nun zu machen, das ist mein einziger Fokus." Sie will sich offenbar nicht weiter mit den Schlagzeilen um ihren Noch-Mann und Ariana beschäftigen.

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Getty Images Ethan Slater und Lilly Jay im Juni 2018

Anzeige

Getty Images Ethan Slater und seine Ehefrau Lilly Jay im Jahr 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de