Bronny James' Notruf: "Brauchen sofort einen Krankenwagen"

Es waren dramatische Szenen. Der Sohn von der NBA-Legende LeBron James (38) spielt im Basketballteam seiner Uni. Beim Training erlitt Bronny James am Montag plötzlich einen Herzstillstand. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Hospital eingeliefert, wo er sofort medizinisch versorgt wurde. Inzwischen ist der Zustand des 18-Jährigen wieder stabil. Er ist sogar wieder zu Hause. Jetzt ist der Notruf an die Öffentlichkeit gelangt – und zeigt, wie ernst die Lage dennoch war.

TMZ Sports hat die Aufzeichnung des Anrufs erhalten, der von jemandem im Galen Center der USC am Montag um 9:26 Uhr getätigt wurde. Der Anrufer machte direkt klar, dass die Zeit drängt. "Schickt sofort einen Krankenwagen her", befahl der Hilfesuchende am Telefon. Der Notruf-Mitarbeiter fragte anschließend, ob ein Arzt oder eine Krankenschwester vor Ort sei, um bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung zu helfen, was der Anrufer verneinte. Anschließend wurde versichert, dass die Sanitäter bereits auf dem Weg sind.

Auch der besorgte Vater des Sportlers äußerte sich bereits zu dem Vorfall: "Ich möchte mich bei den unzähligen Menschen bedanken, die meiner Familie Liebe und Gebete schicken. Wir spüren euch und ich bin so dankbar. Allen geht es gut", ließ er via Twitter verlauten.

Getty Images Bronny James, Basketballstar

Getty Images Bronny James, März 2023

Getty Images LeBron James mit seiner Familie, Juli 2023

