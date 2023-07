Khloé Kardashian zeigt erstmals das Gesicht von Sohn Tatum

Damit überrascht Khloé Kardashian (39) ihre Fans. Im vergangenen Sommer wurde der Realitystar mithilfe einer Leihmutter zum zweiten Mal Mama. Ihren kleinen Sohn Tatum hielt sie bislang jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Zwar postete sie bereits einige Schnappschüsse ihres Sprösslings, allerdings zeigten diese niemals sein Gesicht. Pünktlich zu seinem ersten Geburtstag soll sich das nun ändern: Khlóe teilt zum ersten Mal zuckersüße und unzensierte Bilder von Söhnchen Tatum!

"Ich bin so stolz, deine Mami zu sein. Ich bin so stolz auf die Liebe und das Lachen, das wir in unserem Haus haben. [...] Du erhellst jeden einzelnen Raum", schreibt die stolze Mama zu einer Bilderreihe auf Instagram, mit der sie das erste Lebensjahr ihres Lieblings feiert. Neben einigen Mutter-Sohn-Selfies zeigen die Schnappschüsse vor allem, wie groß Khlóes jüngster Schützling bereits geworden ist. Während er auf einem Foto frech in die Kamera lacht, rockt er auf einem anderen Bild einen stylischen Strohhut.

Ihren Fans gewährt die 39-Jährige mit dem Posting ungewohnte Einblicke in ihre kleine Familie. Dabei nutzt die Zweifach-Mama auch die Gunst der Stunde, um die besondere Bindung, die Schwester True zu ihrem kleinen Bruder hat, zu betonen. "Tatum, du hast mein und Trues Leben für immer verändert. Wir haben dich beide gebraucht", schreibt sie liebevoll.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Sohn Tatum

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Söhnchen Tatum

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Söhnchen Tatum

