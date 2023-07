In "The Kardashians": So süß ist Khloés Nachwuchs Tatum!

Dieser kleine Mann ist ein richtiger Wonneproppen! Im vergangenen August durfte Khloé Kardashian (39) ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Mithilfe einer Leihmutter wurde die Reality-TV-Bekanntheit Mama eines Sohnes. Im Vergleich zu ihrer Tochter True (5) hält die Ex von Tristan Thompson (32) ihr Baby Tatum weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Doch in einer Episode ihrer TV-Show können Fans einen Blick auf den Kleinen erhaschen – und so niedlich ist Tatum!

In der neunten Folge der Sendung The Kardashians werden die Zuschauer den Promi-Sprössling zu sehen bekommen. Ein Teaser zeigt, wie Tristan sein Kind zu Khloé nach Hause bringt. Die Eltern sitzen mit ihrem Baby auf dem Sofa, liebevoll hält der Basketballer seinen Sohn in seinen Armen. Während die zwei ein Interview geben, sitzt Tatum geduldig bei seinem Vater auf dem Schoß und sieht mit seinen Pausbäckchen einfach nur putzig aus.

Trotz der Trennung wollen sich die beiden gemeinsam um Tatum kümmern. Nach mehreren On-Off-Beziehungen wird es bei Khloé und Tristan kein Comeback geben, wie in der aktuellen Folge deutlich wurde. Scott Disick (40) wollte von der 39-Jährigen wissen, ob sie es nochmal versuchen will. Laut Khloé gebe es "keine Chance" auf eine Reunion.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Sohn Tatum im Juli 2023

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

