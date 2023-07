Nach Mats: Cathy Hummels tut sich mit neuer Liebe schwer

Cathy Hummels (35) spricht offen über ihre Gefühle! Lange galten sie und Fußballer Mats Hummels (34) als absolutes Traumpaar. 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren und hatte das Liebesglück seiner Eltern vorerst perfekt gemacht. Doch 2021 trennten sich die beiden und ließen sich ein Jahr später scheiden. Seitdem geht die Moderatorin als Single durchs Leben. Im Netz erzählt Cathy, dass sie sich im Datingleben schwertut.

"Single like a Pringle… und ja, ich tue mich schwer, eine neue Liebe zu finden, denn ich war sehr lange in einer Beziehung", schreibt die Beauty zu einem Foto von sich auf Instagram, auf dem sie sexy in die Kamera schaut. "Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert, also Dating", merkt sie an. Kurzerhand fragt sie ihre Follower nach Tipps.

Ihre Fans stehen ihr mit Rat und Tat zur Seite. "Ist immer schwierig, nach einer langen Beziehung. Einfach warten, bis der Blitz einschlägt. Man kann es leider nicht erzwingen", schreibt eine Person. "Bleib einfach du selbst. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste", rät ihr jemand anderes.

