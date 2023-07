Peter Klein fühlte sich während Iris-Ehe wie "Hund im Käfig"

Peter Klein (56) teilt erneut gegen Ex Iris (56) aus! Anfang des Jahres hatte die Beziehung des gelernten Malermeisters und der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin für mächtig Aufruhr gesorgt. So hatte die Influencerin ihm vorgeworfen, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Im Netz entfachte daraufhin eine Schlammschlacht. Auch warf seine Noch-Ehefrau ihm vor, regelmäßig mit anderen Frauen geschrieben zu haben. Jetzt erzählt Peter seine Sicht der Dinge und teilt dabei wieder gegen Iris aus!

In einem Interview mit Ramon Wagner auf YouTube äußert sich der 56-Jährige zu den Vorwürfen seiner Ex und beteuert, immer nur oberflächlichen Kontakt mit Frauen gehabt zu haben. Bei dem Schriftverkehr habe es sich um die Pflege seiner Community gehandelt. Doch Iris sei dennoch eifersüchtig gewesen. Peter habe sich aufgrund ihres kontrollierenden Verhaltens wie ein "Hund im Käfig gefühlt". Besonders entsetzt sei er jedoch über die Doppelmoral seiner Ex – denn auch Iris habe auf Social Media Kontakt zu anderen Männern gehabt. "Ist das etwas anderes, wenn ich mit Frauen schreibe und sie mit Männern? Es ist eigentlich das Gleiche. Aber sie hat es bei mir schwerer gewertet als bei sich. Bei ihr war es normal, es war ja ihr 'Job', bei mir war es Privatvergnügen", wettert Peter.

Seit dem Ende der Beziehung fühle sich der TV-Star endlich wieder "frei". "Ich kann machen und tun, was sich will. Das heißt nicht, dass ich das nicht früher auch vielleicht schon hätte machen können, aber immer unter Beobachtung", räumt Peter ein. Trotz all der Geschehnisse und der medialen Schlammschlacht könne er sich noch immer eine Freundschaft mit Iris vorstellen.

ActionPress Peter Klein, Ex-Partner von Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein, Juli 2019

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Juli 2023

