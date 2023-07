Samuel Koch erinnert sich an Krankenhaus-Aufenthalt zurück

Samuel Koch (35) war ziemlich verwirrt. Der Sportler sorgte mit seinem tragischen Unfall in der deutschen Fernsehshow "Wetten, dass..?" im Jahr 2010 für einen großen TV-Schock. Aufgrund seines Unfalls in Thomas Gottschalks (73) Sendung ist der Schauspieler heute gelähmt und auf seinen Rollstuhl angewiesen. Nach 13 Jahren spricht er offen und ehrlich über diese schwierige Zeit: Samuel erinnert sich jetzt an seinen Krankenhaus-Aufenthalt zurück.

In einem Interview mit dem YouTuber Leeroy spricht der Schauspieler auf dem Kanal "Leeroy will's wissen!" über den Unfall und die Zeit danach. Nachdem er im Krankenhaus aufgewacht sei, habe sich alles zunächst ziemlich "diffus" angefühlt. Die Fenster seien alle abgedunkelt gewesen, "damit keine Fotografen von draußen reinknipsen." Im Krankenhaus wurde der 35-Jährige außerdem als Schutzmaßnahme unter falschem Namen behandelt: "Alle Leute haben mich immer Simon Schmitz genannt."

Der Grund für den falschen Namen waren in erster Linie wohl die übergriffigen Journalisten. "Später habe ich dann erfahren, dass sich Journalisten versucht hatten, Zugang zu verschaffen ins Datensystem und man deshalb meinen Namen geändert hatte", berichtet der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer.

ActionPress Samuel Koch, Autor

ActionPress Samuel Koch im April 2019 in Hannover

ProSieben/Willi Weber Samuel Koch bei "The Masked Singer"

