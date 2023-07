Schwangerschaftsendspurt: Fata Hasanović macht Kliniktour

Fata Hasanović (28) überlässt nichts dem Zufall! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ist seit 2018 mit ihrem Izi zusammen. Im vergangenen März hatte das Paar eine schöne Nachricht zu verkünden: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans über ihre Schwangerschaft stets auf dem Laufenden. Jetzt macht Fata sogar eine Tour durch das Krankenhaus, in dem sie entbinden wird!

Die Beauty und ihr Partner wollen offenbar, dass für die Geburt alles perfekt ist. "Wir haben heute die Krankenhaustour. Wir schauen uns die Zimmer an und werden dann so durch das Krankenhaus geführt. Wir werden bisschen bekannt gemacht mit den Räumen", erklärt die werdende Mama in ihrer Instagram-Story. Doch in ihrer Wunschklinik angekommen, bekommt sie etwas Bammel. "Also jetzt, wo ich durch das Krankenhaus gehe, bin ich schon ein wenig aufgeregt", gibt sie zu. Dennoch kann sie sich einen guten Eindruck von den Räumlichkeiten machen.

Vor wenigen Wochen bereitete sich Fata auch schon auf ihren Nachwuchs vor: Sie kaufte Babyklamotten ein. Das stimmte die Beauty total emotional: "POV: Du bist schwanger und hast die ersten Babysachen", schrieb sie zu einem kurzen Clip, in dem sie die Sachen präsentiert. "Regel Nummer eins: Jetzt nicht weinen!", merkte sie ziemlich ergriffen an.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

