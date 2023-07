"Nicht weinen": Fata Hasanović kauft die ersten Babysachen!

Fata Hasanović (28) übermannen schon jetzt die Glücksgefühle! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte im März eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben publik: Die Influencerin und ihr Liebster Izi erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Seither gewährt das Paar seiner Community regelmäßig Einblicke in die Schwangerschaft. Jetzt kauft Fata die ersten Sachen für ihr Söhnchen – und dabei wird sie so richtig emotional!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Bald-Mama einen kurzen Clip, in dem sie total ergriffen ein Paar Söckchen und einen winzigen Strampler in die Kamera hält. "POV: Du bist schwanger und hast die ersten Babysachen", betitelt Fata das Video und fügt hinzu: "Regel Nummer eins: Jetzt nicht weinen!"

Allzu lange müssen sich Fata und Izi auch nicht mehr gedulden, bis sie ihren kleinen Schatz endlich in den Armen halten können! Die Mama in spe ist inzwischen nämlich schon in der 32. Schwangerschaftswoche. So richtig bereit für die Ankunft ihres Babys fühlt sie sich aber noch nicht. "Bin ich bereit für all das? Nein, natürlich nicht – wie soll man auch bereit sein für etwas, worauf man sich gar nicht richtig vorbereiten kann", betonte sie vor wenigen Tagen im Netz.

Instagram / fata Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović (rechts) mit ihrem Partner Izi

