"Bin wertvoll": So trotzt Cathy Hummels ihren Selbstzweifeln

Cathy Hummels (35) ist mit sich im Reinen. Die Ex-Frau von Mats Hummels (34) hatte sich in den vergangenen Monaten immer freizügiger im Netz gezeigt. Dafür erntete sie viel Kritik – die jedoch an der Moderatorin abprallte: So hatte sie vor wenigen Wochen splitterfasernackt das Cover des Erotikmagazins Playboy geziert. Doch woher nimmt die Mutter eines Sohnes den Mut? Cathy verrät, dass sie ihre Selbstzweifel sehr gut im Griff hat.

In ihrer Instagram-Story thematisiert die Blondine das Thema Selbstliebe und plaudert dabei aus: "Ich bin eine sehr ehrgeizige Person und liebe es, meine Träume, Visionen und Kreativität in die Tat umzusetzen." Doch manchmal befallen sie unter dem ganzen Druck noch immer die Selbstzweifel. "Mittlerweile kann ich damit gut umgehen", stellt sie klar. Ihren negativen Gedanken trotze sie dann immer mit folgendem Leitsatz: "Jeder Mensch ist wertvoll – auch ich."

Bereits vor Kurzem gab Cathy zu, dass es mal bessere und mal schlechtere Tage gebe. "Manchmal fühle ich mich schön und manchmal nicht", schrieb sie zu einem Foto von sich, auf dem sie obenrum komplett nackt war. "Das ist normal, weil ich mich nicht 'nur' auf mein Äußeres reduziere oder mich reduzieren lasse. Aber: Selbstbewusstsein und auch Nacktheit haben nichts mit Reduzierung oder falschem Körperbild zu tun", erklärte sie und merkte an, dass sie sich trotz allem wohl in ihrer Haut fühle.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2023

