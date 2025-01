Khloé Kardashian feiert Wiedersehen mit Ex-Mann Lamar Odom

Khloé Kardashian (40) und Lamar Odom (45) ließen sich 2016 scheiden. Seitdem haben die Unternehmerin und der Ex-NBA-Star nur wenig Kontakt. Umso überraschender ist nun die Ankündigung, dass ihr Ex-Ehemann in der sechsten Staffel von The Kardashians dabei sein wird. "Ich glaube wirklich, dass Timing alles ist", kündigt Khloé seine Ankunft im neuen Trailer an. Die Unternehmerin fügt hinzu: "Ihr werdet nie erraten, mit wem ich mich getroffen habe." Zuerst sieht man nur, wie ein Mann aus einem Auto steigt. Daraufhin sieht man Lamar mit einem Strauß Blumen in der Tür.

Ihre Familie reagiert unterschiedlich auf die Rückkehr des Ex-Ehemannes von Khloé. Ihre Schwester Kim Kardashian (44) ruft aufgeregt: "Das ist Wahnsinn!" Deren Mutter Kris Jenner (69) scheint hingegen nicht besonders begeistert über seine Rückkehr zu sein. "Ich bin am Boden zerstört wegen meines Kindes. Das war die Liebe ihres Lebens", offenbart die Reality-TV-Ikone unter Tränen.

Khloé und Lamar haben 2009 geheiratet. Das Ex-Paar hat sich nur einen Monat davor auf einer Party kennengelernt. In der Reality-Show "Khloé & Lamar" gab das einstige Ehepaar Fans tiefe Einblicke in ihre Beziehung. Im vergangenen November gab der 45-Jährige im Podcast "We're Out of Time" zu: "Ich spreche nicht viel mit ihr." Ab und zu würde aber ein Austausch stattfinden. "Ich kann ihr schreiben und sie antwortet", verkündete Lamar.

Instagram / kourtneykardash Kendall Jenner, Kim, Kourtney und Khloé Kardashian mit Kylie und Kris Jenner

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

