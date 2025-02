Khloé Kardashian hofft auf die große Liebe in ihren 40ern

Khloé Kardashian (40) spricht über ihre Zukunftspläne in der Liebe und teilt intime Einblicke in ihr Dating-Leben. In der Premiere von Staffel sechs der Reality-Show The Kardashians wurde die zweifache Mutter von ihrer besten Freundin Malika Haqq (41) gefragt, wann sie wieder bereit sei, mit dem Dating zu beginnen. In einem anschließenden Interview sagte Khloé: "Ich hoffe doch, dass ich irgendwann wieder jemanden date. Ich bete dafür. Es kann für mich noch nicht vorbei sein." Die Schwester von Kim Kardashian (44), die vor Kurzem ihren runden Geburtstag feierte, versprach, dass sie in ihrem neuen Lebensjahrzehnt zumindest auf ein Date gehen werde.

Im Gespräch mit ihrer Mutter Kris Jenner (69) sowie ihren Schwestern Kim und Kourtney (45) zeigte sich die 40-Jährige optimistisch. Kris prophezeite ihr: "Das wird dein Jahrzehnt." Khloé entgegnete voller Vorfreude: "Da bin ich mir sogar sicher. Ich beanspruche es für mich, ich besitze es. Ich bin so aufgeregt." In einem ihrer Statements betonte die Unternehmerin weiter, dass sie offen für Veränderungen ist und künftig daran arbeiten wolle, alles loszulassen, was ihr nicht gut tut. Der Fokus liege momentan jedoch auf ihren beiden Kindern. In ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" erklärte sie, dass das Dating gerade keine Priorität für sie sei: "Es ist heutzutage so schwer, jemanden zu daten, vor allem mit Kindern."

Khloé, die durch ihre offene und humorvolle Art bekannt ist, sieht das Älterwerden als eine befreiende Erfahrung. So erklärte sie: "Je älter man wird, desto weniger kümmert es einen, was andere über einen denken – es ist ein Gefühl von Freiheit." Neben ihrer Karriere als Geschäftsfrau ist die enge Verbindung zu ihrer Familie ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Ihre Schwestern, insbesondere Kim, standen ihr nach schwierigen Phasen stets zur Seite.

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thompson an Thanksgiving

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern True und Tatum im Disneyland

