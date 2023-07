Drake kauft Ring von Tupac Shakur für eine Million Dollar

Das Erbe von Tupac Shakur (✝25) wird in Ehren gehalten. Mit Songs wie "All Eyez on Me" und "Changes" wurde der Rapper weltweit berühmt. Doch 1996 hatten erschütternde Neuigkeiten die Runde gemacht: Tupac war in Las Vegas erschossen worden. Vor wenigen Tagen wurde dann bekannt, dass nun ein Erbstück des Musikers versteigert wird – ein Ring, der mit umgerechnet 905.000 Euro unter den Hammer kommen soll. Nun hat das Schmuckstück mit Drake (36) einen Käufer gefunden...

Wie Page Six jetzt berichtet, bot das Auktionshauses Sotheby’s den Ring diese Woche zum Erwerb an und fand mit dem 36-Jährigen einen glücklichen Käufer. Das gibt der "One Dance"-Interpret auch auf seinem Instagram-Account bekannt: In einer Story präsentiert Drake den Ring, den Tupac selbst entworfen und 1996 bei den MTV Video Music Awards getragen hatte – und wirbt gleichzeitig für Travis Scotts (32) neuen Song "Meltdown".

Wie People bereits berichtet hatte, wurde der Kronenring aus Gold, Rubinen und Diamanten zuvor auf nur 300.000 Dollar geschätzt – nach einem Bieterkrieg verdreifachte sich der Verkaufspreis jedoch. Zudem erklärte Spiegel, dass der Verkauf des wertvollen Artefakts Teil einer Hip-Hop-Auktion anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Musikgenres war.

