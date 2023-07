Khloé nahm Tristan Thompson und seinen Bruder bei sich auf

Khloé Kardashian (39) zeigte sich mal wieder von ihrer fürsorglichen Seite! Die Reality-TV-Bekanntheit hat es nicht leicht mit Männern. Ihre erste Ehe mit Lamar Odem war gescheitert. Daraufhin schien sie in Tristan Thompson (32) den Richtigen gefunden zu haben. Doch ihre Liebe war mit viel Drama und Fremdgehskandalen verbunden. Sie sind kein Paar mehr, aber trotzdem noch füreinander da. Khloé nahm sogar Tristans Bruder auf, nachdem die Mutter der beiden gestorben war.

Wie in der aktuellen Folge von The Kardashians zu sehen ist, war der Tod von Tristans Mutter auch für die ganze Reality-Familie ein großer Schock. Andrea starb im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt. Ihr jüngster Sohn Amari ist geistig behindert und auf Hilfe angewiesen. Der Basketballspieler übernahm nach dem Tod seiner Mutter die Pflege und Vormundschaft für seinen Bruder.

Der 32-Jährige hatte zu dem Zeitpunkt jedoch Probleme mit seinem Apartment, also nahm Khloé ihren Ex und dessen Bruder kurzerhand auf! Jedoch stellte sie auch direkt klar: "Tristan und ich sind nicht wieder zusammen. Ich kann verstehen, dass es für manche schwer zu glauben ist." Sie betonte, dass sie aber viel Liebe für Tristan, Andrea und Amari übrig habe.

Getty Images Tristan Thompson im Jahr 2018

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und seine Mutter Andrea im Mai 2019

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

