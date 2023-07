Tierischer Besuch: Ratte unterbricht Shakiras Musikvideodreh

Das war so sicher nicht geplant! Shakira (46) hatte in den vergangenen Monaten einiges wegstecken müssen: Nachdem ihr Noch-Ehemann Gerard Piqué (36) sie betrogen haben soll, trennten sich die Musikerin und der Kicker. Daraufhin verließ die "Hips Don't Lie"-Interpretin sogar die gemeinsame Heimat Barcelona und zog mit ihren Söhnen nach Miami. Dort scheint sie sich jetzt wieder in die Arbeit zu stürzen – doch bei einem Musikvideodreh hatte Shakira Besuch von einem ungebetenen Gast!

Auf Instagram teilt sie jetzt einen kurzen Clip von den Dreharbeiten, der sie im Meerjungfrauenkostüm zwischen Plastikmüll liegend zeigt. Plötzlich schreckt sie auf und schreit – weil eine Ratte aus dem Dreck gekrochen kommt und über ihre Perücke spaziert. Genauso schnell, wie das Tier aufgetaucht ist, verschwindet es allerdings auch wieder. "Dinge, die sogar Meerjungfrauen passieren", witzelt die Sängerin neben dem Posting. Ihre Fans finden das Video offenbar auch ziemlich witzig. "Das ist Piqué, der versucht zurückzukommen", kommentiert ein User.

Wie Bild berichtet, war das allerdings nicht der erste ungeplante Zwischenfall während der Dreharbeiten zu dem neuen Video. In einem Interview berichtete sie davon, dass das Aquarium geplatzt sei, während sie als Meerjungfrau darin schwamm. "Sie mussten mich da rausholen. Selbst konnte ich das nicht, ich trug ja diesen Meerjungfrauen-Schwanz und konnte nicht rausklettern", erklärte sie. Daraufhin wurde Shakira mit einem Kran aus dem Becken gerettet.

Anzeige

Instagram / shakira Shakira mit ihren Söhnen Milan und Sasha

Anzeige

Instagram / shakira Shakira, Juni 2023

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige

Wie findet ihr das Video? Total lustig. Nicht so besonders. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de