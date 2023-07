Wegen Ariana-Diss? Ethan Slater steht mit Ehefrau in Kontakt

Was wohl Ethan Slater (31) davon hält? Nachdem bekannt wurde, dass Ariana Grande (30) und ihr Ehemann Dalton Gomez sich getrennt haben, hatten schnell Liebesgerüchte die Runde gemacht: Angeblich soll die Sängerin mit ihrem "Wicked"-Co-Star anbandeln – obwohl dieser verheiratet ist und ein Kind hat. Vor wenigen Tagen brach dessen Noch-Ehefrau schließlich ihr Schweigen und schoss heftig gegen die Musikerin – nun soll Ethan das Gespräch mit Lilly suchen!

Wie ein Insider jetzt gegenüber RadarOnline verrät, möchte der 31-Jährige täglich mit Lilly sprechen – allerdings soll sich das Gespräch nicht um Ariana, sondern um den gemeinsamen Sohn der beiden drehen: Ethan wolle lediglich über seinen einjährigen Sprössling reden; er hofft nämlich auf ein gemeinsames Sorgerecht. Ob das einstige Paar auch über Lillys fiesen Diss gegen Ariana geredet hat, ist unklar.

Obwohl Lilly heftig gegen die "Side to Side"-Interpretin schoss, sollen Ariana und Ethan Verständnis für seine Noch-Ehefrau haben. "Es ist verständlich, dass die Emotionen hochkochen und es ist schwer, den Ex weiterziehen zu sehen, vor allem auf eine so öffentliche Art und Weise [...]. Aber Ari und Ethan versuchen einfach, sich zurückzuhalten und ihre Ex zu respektieren", erklärte eine Quelle, die Ariana nahestehen soll, gegenüber dem Medium.

Getty Images Ethan Slater und seine Ehefrau Lilly Jay im Jahr 2018

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2016

Getty Images Ethan Slater und Lilly Jay im Juni 2018

