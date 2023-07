Elena Miras muss wegen starker Schmerzen erneut in Klinik!

Elena Miras (31) erwischt es zurzeit richtig. Die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin hatte im vergangenen Mai große Sorge bei ihren Fans ausgelöst: Sie hatte ins Krankenhaus gemusst, wo Nierensteine bei ihr gefunden wurden. Davon hat sich die Influencerin mittlerweile wieder erholt, doch gesund ist sie deshalb trotzdem nicht: Elena sorgt für den nächsten Schockmoment, denn sie musste erneut eine Klinik aufsuchen!

In ihrer Instagram-Story gibt die Mama einer Tochter ihren Fans ein Update zu ihrem Gesundheitszustand: Sie litt in den vergangenen Tagen an starken Kopfschmerzen. "Diese Kopfweh waren nicht normal, ich kenne das Gefühl, Migräne zu haben, aber die Kopfschmerzen strahlten von der Schläfe direkt in mein linkes Auge", schildert sie. Die Schmerzen haben sie jedes Mal wie ein Blitz getroffen, wodurch ihr Auge gezuckt habe. Als sie dann ihre linke Gesichtshälfte nicht mehr spüren konnte, sei sie ins Krankenhaus gefahren. "Letzten Endes hat man dann etwas gefunden bei mir: Trigeminusneuralgie", verrät sie.

Bei dieser Krankheit handelt sich um eine chronische Schmerzerkrankung, bei der die Gefühlswahrnehmung des Gesichts beeinträchtigt wird. "Ich muss eine Therapie machen", erklärt Elena. Außerdem wolle sie es jetzt erst einmal langsamer angehen und sich nicht so sehr stressen lassen.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juni 2023

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2023

Anzeige

Denkt ihr, dass Elena ihre Fans über die Therapie auf dem Laufenden halten wird? Ja, da bin ich mir sicher. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de