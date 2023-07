Familienzeit: George und Amal Clooney machen Urlaub mit Kids

Sie genießen ihre Auszeit. George Clooney (62) hat sich in den vergangenen Jahren vom begehrten Junggesellen zum entspannten Familienvater entwickelt. Nachdem er 2014 seine Partnerin Amal (45) geheiratet hatte, wurde der Filmstar drei Jahre später Papa von Zwillingen. Alexander (6) und Ella (6) sind der ganze Stolz des Schauspielers und inzwischen schon sechs Jahre alt. Sein Familienglück zeigt George jetzt in einem entspannten Urlaub.

Da schippern sie dahin! Aktuelle Paparazzibilder, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen die Clooneys am Freitag in Italien. Am Comer See verbringen der US-Amerikaner und die Libanesin aktuell offenbar den Sommer mit ihren Sprösslingen – und schippern dort auch entspannt mit einem Boot übers Wasser. Auf einem Foto sieht man zudem, wie sich Georges Sohn Alexander an seinen Papa ankuschelt.

Seine Frau und seine Kinder haben Georges Leben komplett auf den Kopf gestellt. Der "Ocean's Eleven"-Darsteller hatte vor einigen Jahren verraten, dass er sich nicht einmal gewünscht habe, zu heiraten – geschweige denn Kinder zu bekommen. "Und dann trat diese unglaubliche Person in mein Leben und ich habe mich bis über beide Ohren verliebt", hatte er enthüllt.

Anzeige

Getty Images George Clooney, Hollywoodstar

Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney

Anzeige

Getty Images George Clooney, Hollywood-Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de