Kylie Jenner ließ sich mit 19 Jahren die Brüste vergrößern

Diesen Eingriff bereut Kylie Jenner (25) nun! Das Realitysternchen hat also doch einen Beauty-Eingriff vornehmen lassen – denn die Unternehmerin ließ sich mit 19 Jahren die Brüste vergrößern. Seitdem sie Mama ist, veränderte sich Kylies Einstellung bezüglich Schönheits-OPs jedoch und sie bereut den Eingriff mittlerweile. "Ich möchte die beste Mutter und das beste Vorbild für sie sein", erklärt sie in ihrer Realityshow "The Kardashians".

