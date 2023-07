Leonardo DiCaprio beim Feiern umringt von heißen Frauen!

Leonardo DiCaprio (48) lässt es sich gut gehen. Der Schauspieler sorgte in der letzten Zeit mit diversen Liebesgerüchten für ganz schön viel Aufsehen. Immer wieder wurde der Junggeselle mit verschiedenen Frauen gesichtet. Aktuell ist der Oscar-Preisträger in Italien unterwegs und lässt es sich dort so richtig gut gehen. Umgeben von zwei hübschen Blondinen verbringen Leonardo und sein Kumpel einen glamourösen Abend in einem Nachtclub.

Der 48-Jährige und seine Freundesgruppe verbrachten einen Abend in dem schicken Lokal des italienischen Geschäftsmannes Flavio Briatore (73). Zwei blonde, heiße Frauen umgarnten den Hollywood-Star und wichen ihm nicht mehr von der Seite. Leos aktueller Sommerurlaub beinhaltetet neben Nachtclubbesuchen auch einen Yachtausflug mit weiblicher Prominenz – darunter auch das Model Neelam Gill (28).

Seit Monaten wird spekuliert, ob die beiden gerade miteinander anbandeln. "Ich bin nicht die neue Flamme von Leonardo DiCaprio. Tatsächlich bin ich in einer festen Beziehung mit seinem guten Freund und das schon seit vielen Monaten", klärt Neelam Mail Online auf.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

LOVE PARIS / MEGA Leonardo DiCaprio auf einem Boot in St. Tropez

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der Oscar-Verleihung 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de