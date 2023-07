Nach Charline-Flirt: "Temptation Island"-Mikael datet wieder

So sieht es aktuell in Mikaels Liebesleben aus! Gemeinsam mit ihrem Freund Adrian Loevenich nahm Charline Grothe an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil – und fand trotz Beziehung Gefallen an dem Verführer. Beim finalen "Temptation Island"-Lagerfeuer trennte sich Charline schließlich von Adrian – und lernte Mikael abseits der Kameras näher kennen. Schließlich merkten die beiden aber, dass aus ihnen kein Paar wird. Nun hat Mikael eine neue Frau an seiner Seite...

Seinen Followern im Netz fiel auf, dass sich der Beau in Storys auf Instagram hin und wieder mit einer unbekannten Frau zeigt. Nun spricht Mikael Klartext: "Ihr habt es gesehen: Ich bin mit einer Frau unterwegs. Ich bin sehr glücklich. Ich kann mich nicht beschweren." Genauere Details behält der Hottie aber für sich – er verrät nur, dass sie nicht aus dem "Temptation Island"-Kosmos kommt.

Obwohl es schon während der Show gewaltig zwischen Charline und Mikael knisterte, wurde aus ihnen schlussendlich dennoch kein Paar. "Der Mikael hat ziemlich viel Blödsinn nach der Zeit angestellt. Dementsprechend hatten wir mehr Tiefen als Höhen. Ich habe mich letztendlich dazu entschieden, dass ich aktuell die Schnauze voll habe von der Männerwelt", erklärte die Hannoveranerin beim großen "Temptation Island"-Wiedersehen.

RTL Mikael und Charline Grothe bei "Temptation Island"

Instagram / m_kael61 Mikael, "Temptation Island"-Verführer

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidatin

