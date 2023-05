Warum schlief "Temptation Island"-Verführer bei Charline?

Was hat sich Charline Grothe dabei gedacht? Neben drei weiteren Paaren nimmt sie gemeinsam mit ihrem Freund Adrian Loevenich an der diesjährigen Temptation Island-Staffel teil. Während ihr Partner in der Villa mit den zwölf Single-Ladys ordentlich Gas gibt, hat Charline an dem Verführer Mikael Gefallen gefunden. Die beiden verstehen sich sogar so gut, dass der Hottie mit in ihrem Bett schlief. Doch wie kam es zu dem Übernachtungsdate mit Mikael? Das verriet Charline gegenüber Promiflash!

Anscheinend trieb das Verhalten ihres Freundes Charline in die Arme des muskulösen Verführers: "Durch die ganzen Bilder, die ich bekommen habe, ging es mir immer schlechter [...]. Mika war seit dem ersten Tag bei mir und ich habe mich in seiner Nähe wohlgefühlt, er hat mich abgelenkt und auf andere Gedanken gebracht", erklärte die 26-Jährige im Promiflash-Interview. Dennoch gab die blonde Schönheit zu, dass sie am nächsten Morgen ein schlechtes Gewissen hatte.

Mikael scheint hingegen die Zweisamkeit mit der Beauty genossen zu haben. "Wir kuscheln nachts, wir kommen uns näher – es bleibt alles über der Gürtellinie. Ich glaube, die Charline mag mich sehr", verriet der Verführer nach der gemeinsamen Nacht.

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL Mikael und Charline bei "Temptation Island" 2023

RTL Mikael und Charline Grothe bei "Temptation Island"

