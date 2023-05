"Temptation Island"-Verführung: Mika schläft bei Charline

Wie weit gehen Charline Grothe und der Verführer Mikael noch? Gemeinsam mit ihrem Freund Adrian Loevenich reiste die Blondine auf die Insel der Verführung, um die gegenseitige Treue bei Temptation Island zu testen. Bislang genoss das Paar die Zeit mit den zwölf Singles sehr: Während Adrian mit der Verführerin Justyna anbandelt, kommt Charline Mikael immer näher. Nun teilten sich die beiden sogar zu zweit ein Bett!

Nachdem sich Mikael und Charline bereits ein Bett mit einigen Villa-Bewohnern geteilt hatten, folgte in der aktuellen Folge des TV-Experiments eine Nacht in trauter Zweisamkeit – inklusive inniger Kuscheleinheiten. "Wir kuscheln nachts, wir kommen uns näher – es bleibt alles über der Gürtellinie. Ich glaube, die Charline mag mich sehr", verriet der Verführer nach der gemeinsamen Nacht. Die 26-Jährige scheint hingegen zwiegespalten zu sein: "Also ich hatte heute Morgen eigentlich schon wieder ein schlechtes Gewissen... Aber eigentlich brauche ich es ja nicht haben, oder?"

Während Charline auf Kuschelkurs ist, kommt auch ihr Freund der blonden Verführerin immer näher: "Sie ist schon so etwas wie eine Seelenverwandte, ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon seit Jahren", schwärmt der 24-Jährige. Doch auch Justyna scheint begeistert zu sein: "Wenn es um Adrian geht, muss ich lächeln."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

RTL Mikael und Charline bei "Temptation Island" 2023

Anzeige

Temptation Island, RTL Adrian Loevenich mit Verführerin Justyna

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Charline und Mikael in einem Bett geschlafen haben? Das geht echt gar nicht! Also ich finde das nicht schlimm. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de