"So dankbar": Nick Cannon teilt süßes Foto mit seinen Kids!

Nick Cannon (42) geht in seiner Rolle als Papa so richtig auf! Der US-Amerikaner ist nicht nur als Comedian und Rapper bekannt, sondern auch als Vater einer großen Patchworkfamilie: Mit sechs verschiedenen Frauen konnte er bereits zwölf Kids auf der Welt begrüßen. Auf Social Media gewährt der Moderator regelmäßig Einblicke in sein turbulentes Familienleben – jetzt postet Nick erneut einen süßen Schnappschuss mit seinen Sprösslingen!

Via Instagram teilt der Zwölffachpapa nun wieder Fotos von zwei seiner Kids – und die sind echt supersüß! Auf den Bildern ist zu sehen, wie der 41-Jährige seiner jüngsten Tochter Halo und ihrer älteren Schwester Onyx ganz stolz die Flasche gibt. "Es ist so toll, meine Töchter zusammen in unserem Kinderzimmer spielen zu sehen", schreibt er in der Story. Dabei betont Nick, stets das Beste für seine Sprösslinge zu geben. "Ich bin so dankbar für diese Reise mit all meinen Kindern und die wertvollen Lektionen, die ich auf meinem Weg noch lernen werde", fügt er hinzu.

Erst kürzlich sprach der Schauspieler im "Language of Love"-Podcast über seine große Kinderschar. Weil einige der Mütter eigentlich verhütet hatten, erklärt Nick sich seinen Kindersegen mit Übernatürlichem: "Das schreibe ich Gott zu. Dabei handelt es sich um Wunder." Anschließend räumte der Moderator ein, weitere Kinder in Zukunft nicht auszuschließen – denn er finde: "Je mehr, desto besser!"

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kids im Jahr 2018

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Töchtern Halo und Onyx

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Zwillingen Zillion und Zion

