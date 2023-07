Top 3: Welches "Beauty & The Nerd"-Duo ist euer Favorit?

Die Reihen haben sich ganz schön gelichtet! Derzeit flimmert wöchentlich die Realityshow Beauty & The Nerd über die Bildschirme. Dabei müssen die Teilnehmer in Paaren – bestehend aus jeweils einem Nerd und einer Schönheit – in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Den Siegern winkt schließlich ein sattes Preisgeld! Mittlerweile sind nur noch drei Paare übrig. Welchem Team drückt ihr die Daumen?

Um den Sieg kämpfen unter anderem noch Burlesque-Tänzerin Setty Mois und Samuel – konnte euch das Duo von sich überzeugen? Soll Dominik Horneff nicht nur seinen ersten Kuss in der Sendung bekommen haben, sondern gemeinsam mit Natascha Beil auch das Preisgeld gewinnen? Oder haben es euch etwa Beverly und ihr Astro-Nerd Florian besonders angetan? Stimmt jetzt für eure Favoriten ab!

Keinen Anspruch auf den Sieg und das Preisgeld mehr haben Chris Broy (34) und seine Nerdin Alex – die beiden mussten in der vergangenen Folge die Show verlassen. Besonders dem Pink-Fan scheint der Abschied schwerzufallen. "Ich bin so froh, dass ich euch alle kennenlernen durfte und dass wir so eine schöne Zeit hatten, auch wenn ich nicht immer einfach war", verkündete sie unter Tränen in der Sendung.

ProSieben / Benjamin Kis Setty Mois, Burlesque-Tänzerin

ProSieben Dominik Horneff knutscht mit Natascha Beil und Setty Mois rum

ProSieben / Benjamin Kis Chris Broy und Alex bei "Beauty & The Nerd"

