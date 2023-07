Wegen Dieter: Das forderte Katja Krasavice in DSDS-Vertrag!

Katja Krasavice (26) enthüllt brisante Details! Die Rapperin hatte in diesem Jahr an der Seite von Leony, Pietro Lombardi (31) und Dieter Bohlen (69) hinter dem DSDS-Jury-Pult Platz genommen. Nachdem Letzterer Jill Lange (22) sexistisch beleidigt hatte, entfachte ein ordentlicher Streit zwischen der "Sextape"-Interpretin und dem Modern Talking-Star. Auch nach der Show konnten sie ihre Streitigkeiten nicht beiseitelegen. Nun enthüllt Katja: Dieter verstieß gegen eine Klausel ihres Vertrags!

"Ich habe gesagt, er darf niemanden diskriminieren, er soll nicht sexistisch sein gegenüber Frauen, gegenüber Menschen. Er darf nicht homophob sein, er darf nicht rassistisch sein", erklärt die Musikerin in ihrem Podcast Queen of Bitches. Auf Nachfrage ihres Co-Hosts Marwin Balsters, ob dies tatsächlich in ihrem Vertrag stand, bestätigt Katja erneut: "Ja, ich will das nicht. Er darf das nicht. Das Ding ist, ich bin niemand, der jemanden bevormundet. Es sollte einfach normal sein, das nicht zu machen."

Außerdem habe sie auch angekündigt, es nicht einfach kommentarlos hinzunehmen, sollte Dieter doch so agieren. "Ich wollte mich davor schützen und ich meinte auch, wenn das passiert, werde ich meinen Mund aufmachen und fertig. Ich werde mit ihm streiten, ganz einfach", verrät Katja. Abschließend fasst sie ihre Zeit in der DSDS-Jury zusammen: "Ich bin enttäuscht von ihm, bin aber stolz auf mich. Am Ende habe ich das Ding gerockt, es war meins. Ich habe ihn nackt ausgezogen und gezeigt, wie er wirklich ist."

