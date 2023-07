"Besitze immerhin Eier!": Iris Klein schießt gegen Ex Peter

Der Streit zwischen Iris (56) und Peter Klein (56) geht in die nächste Runde! Nach dem öffentlichen Fremdgehdrama wird es einfach nicht ruhiger um das einstige Paar. In der Vergangenheit lieferten sie sich den ein oder anderen Schlagabtausch und nahmen dabei beide kein Blatt vor den Mund. In den sozialen Medien geht es zwischen den Hitzköpfen nun mal wieder heiß her. Iris verteilt erneut Seitenhiebe gegen Peter – und diese haben sich gewaschen.

"Der einzige, der lügt, ist er selbst. Er hat einfach zu viel Zeit! Arbeiten wäre eine Lösung! [...] Reicht es nicht mal langsam, Herr Klein? Genieße deine neue Liebe und geh mir nicht länger auf die Eier. Die ich immerhin besitze", hetzt Iris in ihrer Instagram-Story gegen ihren ehemaligen Partner. Dabei hält sie sich wie immer nicht zurück und bringt ihre Abneigung für den gelernten Malermeister deutlich zum Ausdruck. "Wird ihm nur noch zugehört, wenn er über mich redet? [...] Wie erbärmlich. Ein Hobby könnte auch helfen bei zu viel Langeweile", meint die 56-Jährige zuletzt.

Zuletzt teilte Peter gegen die Katzenberger-Mama aus. In einem Interview mit Ramon Wagner auf YouTube äußerte sich der 56-Jährige zur jahrelangen Beziehung mit ihr. Peter habe sich aufgrund ihres kontrollierenden Verhaltens wie ein "Hund im Käfig gefühlt". Seit dem Ende der Beziehung fühle sich der Reality-TV-Star endlich wieder "frei".

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / peterklein_official Peter und Iris Klein, April 2022

Anzeige

ActionPress Peter Klein, Ex-Partner von Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de