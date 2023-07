"Bester Papa": Anna Heiser schwärmt von ihrem Mann Gerald

Was für ein niedlicher Anblick! Anna Heiser (33) hatte ihren Gerald in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben gelernt. Mittlerweile sind die beiden auch schon Eltern zweier Kinder: 2021 war ihr Sohn Leon zur Welt gekommen, ein Jahr später wurde die Familie mit der Geburt der kleinen Alina beglückt. Seither genießen sie ihren Alltag zu viert auf ihrer Farm in Namibia in vollen Zügen. Besonders die Momente von Gerald und den Kids machen Anna happy.

In ihrer Instagram-Story teilt die zweifache Mama ein Video, in dem ihr Mann mit Leon und Alina zu sehen ist. Während es sich die beiden Kids in einem Karton bequem gemacht haben, zieht der Landwirt die Kleinen quer durch den Raum und singt ihnen währenddessen etwas vor. Dabei haben die drei augenscheinlich jede Menge Spaß. Dem kurzen Clip fügt die Mama ein GIF hinzu, auf dem steht: "Bester Papa überhaupt."

Wie stolz Anna auf ihre Familie ist, machte sie bereits vor wenigen Tagen deutlich, indem sie stolz ihre neuen Tattoos auf ihrem Account präsentierte. Die Besonderheit daran: Sie hat sich die Namen ihrer Kinder auf ihrer Haut verewigen lassen. "Ich trage euch unter meiner Haut", schrieb sie dazu.

Gerald Heiser mit seinen Kindern

Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon und ihrer Tochter Alina

Anna Heiser im Juli 2023

