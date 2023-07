Neuer Verein: Dilara verpasst Max Kruses erstes Pflichtspiel

Sie wird nicht dabei sein. In der vergangenen Saison hatte Max Kruse (35) beim VfL Wolfsburg unter Vertrag gestanden. Aufgrund mangelnden Engagements war er jedoch vom Trainer dauerhaft aus der Mannschaft gestrichen – und sein Vertrag wurde daraufhin aufgelöst. Seitdem war der Kicker ohne neuen Verein – bis er vom Zweitligisten SC Paderborn unter Vertrag genommen wurde. Am Sonntag steht Max' erstes Spiel an, doch seine Frau Dilara Kruse wird ihn nicht anfeuern!

"Meine Freundin heiratet, eine meiner engsten", erklärt die Frankfurterin ihren Fans bei Instagram. Deshalb flog sie am Sonntagmorgen bereits von Berlin nach Paris, um bei der Feier am Montag dabei sein zu können. "Aber ich werde den Jungs die Daumen drücken, ich hoffe, die machen das Spiel", stellt sie klar. "Vielleicht sehen wir uns ja beim Heimspiel", freut sich Dilara.

Erst vor wenigen Tagen ließen die beiden ihre Fans an einem nicht ganz so harmonischen Moment ihres Lebens teilhaben. Während Dilaras Livestream bei TikTok entstand ein ordentlicher Streit zwischen dem Kicker und seiner Frau. Einen Witz ihres Gatten schien die Spielerfrau wohl in den falschen Hals bekommen zu haben. "Du fängst an, irgendwas zu sagen und die Leute beleidigen mich. Lies dir das mal durch, wie die mich komplett beleidigen, weil die denken, ich bin dein Hund und muss alles für dich machen", regte sie sich auf.

Anzeige

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, 2022

Anzeige

Instagram / max.kruse10 Dilara und Max Kruse, Januar 2022

Anzeige

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, Frau von Max Kruse

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de