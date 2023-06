Nach Vertragsauflösung: Max Kruse hat einen neuen Verein

Das Warten hat ein Ende. In der vergangenen Saison stand Max Kruse (35) beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Im September 2022 wurde er allerdings vom neuen Trainer Niko Kovač (51) aufgrund von mangelndem Fokus und fehlendem Engagement dauerhaft aus dem Team gestrichen. Der Klub löste daraufhin den Vertrag mit dem Kicker auf. Doch nun steht endlich fest: Max kehrt zu einem deutschen Fußballverein zurück.

Max wird ab sofort im Trikot des SC Paderborn in der 2. Bundesliga auflaufen. Via Instagram richtet der Kicker bereits erste Worte an die Fans seines neuen Vereins. "Hallo Paderborner, ich freue mich ganz besonders am Start zu sein und freu mich auf eine hoffentlich sehr erfolgreiche Saison."

Zuletzt wurde spekuliert, dass Max an einer TV-Show teilnehmen könnte – vielleicht sogar am Dschungelcamp? Er verneinte das zunächst, fügte aber hinzu: "Wenn ihr mich im Dschungelcamp seht, dann habe ich Geldprobleme." Prinzipiell stehe er einer Teilnahme an anderen TV-Formaten aber offen gegenüber. So würde er beispielsweise Promi Big Brother nicht ausschließen wollen, erklärte Max abschließend.

