Scheidungsdrama: Ariana Grande gibt Ethan seinen "Freiraum"

Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) gehen auf Abstand! Aktuell lassen sich der Musicaldarsteller und seine Ehefrau Lilly Jay scheiden. Der Grund dafür könnte sein, dass Ethan mit der Musikerin anbandeln soll. Seitdem befinden sich Ethan und Lilly im Scheidungsdrama – die "Side to Side"-Interpretin soll ihrem neuen Lover dabei stets zur Seite stehen. Doch nun werden sich Ariana und Ethan für eine Weile nicht sehen...

Das berichtet jetzt ein Insider gegenüber TMZ: Die 30-Jährige möchte Ethan aktuell seinen "Freiraum" lassen, während er sich in New York City befindet, um seine Trennung von Lilly zu "regeln". Der Informant betont dabei, dass die "Wicked"-Co-Stars "immer noch zu 100 Prozenten zusammen" sind und "sich immer noch sehen wollen" – doch aufgrund der großen Entfernung könnte es bis zu einem Treffen nun eine Weile dauern. People berichtet zudem, dass der 31-Jährige erst vor wenigen Tagen durch Manhattan spazierte und per Videoanruf mit Ariana telefonierte.

Verschiedenen Medienberichten zufolge habe Ethan aktuell viel mit seiner Noch-Ehefrau zu klären: Die beiden sind Eltern eines kleinen Sohnes und Ethan versucht "verzweifelt", das gemeinsame Sorgerecht zu bekommen. Lilly hat allerdings andere Pläne, wie sie Page Six bereits verriet: "Ich konzentriere mich darauf, ein neues Leben für unseren Sohn aufzubauen." Lilly möchte das alleinige Sorgerecht.

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Getty Images Ariana Grande bei den Grammy Awards 2020

Getty Images Ethan Slater mit seiner Ex Lilly Jay, Juni 2018

