Ethan Slater will gemeinsames Sorgerecht mit seiner Ex-Frau

Er will seinem Sohn ein guter Vater sein. Ethan Slater (31) und seine Frau Lilly Jay lassen sich scheiden: Grund dafür könnte sein: Der Schauspieler soll mit seiner Kollegin Ariana Grande (30) angebandelt haben. Aber weder der "Wicked"-Star noch seine Ex sprachen bisher öffentlich über die genauen Hintergründe. Nun muss allerdings noch geklärt werden, was aus dem einjährigen Sohn des einstigen Paares wird.

Ethan will angeblich das gemeine Sorgerecht, doch Lilly ist damit wohl nicht einverstanden – das berichtet TMZ. Ethan soll Lilly gebeten haben, eine gemeinsame Erklärung abzugeben, die besagt, dass sie sich für das geteilte Sorgerecht ihres Sohnes einsetzen, aber die junge Mutter wollte die Veröffentlichung der Erklärung aufschieben, zumindest für den Moment. Bereits zuvor hatte Lilly in einem Interview mit Daily Mirror erklärt, dass sie sich nun voll auf ihren Sohn fokussieren wolle.

Lilly hatte erst kürzlich gegen Ariana geschossen. Alles drehe sich nur um Ariana, die sich nicht so sehr um andere Frauen schere. "Meine Familie ist nur ein Kollateralschaden", feuert die US-Amerikanerin laut Page Six gegen die Musikerin.

Ethan Slater, Schauspieler

Ariana Grande, Sängerin

Ethan Slater mit seiner Ex Lilly Jay

