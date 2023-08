Prinz Harry plant ersten öffentlichen Auftritt seit Monaten!

Sucht er etwa einen Weg zurück ins Rampenlicht? 2020 hatten sich Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) ihren royalen Verpflichtungen entzogen. Danach wanderte das Aussteiger-Pärchen in die USA aus, um ein neues Leben in Unabhängigkeit zu beginnen. Inzwischen leben die beiden seit drei Jahren in Kalifornien und haben sich in den letzten Monaten ziemlich zurückgezogen. Bald lässt sich Prinz Harry seit Langem wieder bei einem großen Event blicken!

Wie Mirror berichtet, wird Prinz Harry in den kommenden Tagen in Singapur an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnehmen. Am 12. August findet der Polo Cup von Sentebale und der International Sports Promotion Society im Singapore Polo Club statt. Der Herzog von Sussex soll dabei für das Royal Salute Sentebale Team antreten, das von Nacho Figueras – dem Botschafter der Wohltätigkeitsorganisation – angeführt wird.

Im Hinblick auf das bevorstehende Polospiel soll der 38-Jährige erklärt haben: "Der jährliche Polo-Cup ist [...] unerlässlich, um sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche gesund und widerstandsfähig sind und sich gut entwickeln können." Mit den in diesem Jahr gesammelten Geldern werde jungen Menschen mit HIV intensive psychosoziale Hilfe geboten. Laut Express ist dies sein erster großer öffentlicher Auftritt seit Monaten. Seit der Krönung von König Charles III. (74) wurde Prinz Harry nur noch selten in der Öffentlichkeit gesehen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

Getty Images Prinz Harry beim Polo Cup von Sentebale 2022

Getty Images Prinz Harry beim Polo Cup von Sentebale, August 2022

