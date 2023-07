Kein Erfolg in Hollywood: Die Sussexes vermuten Sabotage

Was steckt wirklich dahinter? Zwei Jahre nach ihrer großen Hochzeit wanderten Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) 2020 in die USA aus. In ihrer neuen Wahlheimat sorgten die beiden mit eigenen Büchern oder Interviews für ordentlich Aufsehen. Doch seitdem scheint der Erfolg außerhalb des britischen Königshauses zu stagnieren. Auch dass ihre eigene, von Schlagzeilen umwobene Netflix-Doku "Harry und Meghan" nicht für einen Emmy nominiert wurde, frustriert den Prinzen und die einstige Schauspielerin sehr – Harry und Meghan vermuten dahinter Sabotage!

Wie ein Insider jetzt gegenüber Mirror verrät, hoffen die Aussteiger-Royals gerade vergeblich auf Erfolg in Hollywood – der fehlende Anklang habe angeblich einen bestimmten Grund. "Sie sind überzeugt, dass es auf beiden Seiten des Atlantiks eine gezielte Hasskampagne gegen sie gibt und dass bestimmte Leute versuchen, auf ihnen herumzuhacken, um bei den britischen Royals Pluspunkte zu sammeln", erklärt der Informant und fügt außerdem hinzu: "Es macht sie krank und sie versuchen, diese Leute einen nach dem anderen auszuschalten."

Dass Harry und Meghan ihre Karriere nicht vorantreiben können, bereitet vor allem dem 38-Jährigen Sorgen – Harry soll laut einem weiteren Informanten "Panik" wegen seiner Finanzen haben: "Harry beginnt sich zu fragen, ob es die richtige Entscheidung war, England zu verlassen." Laut der Quelle soll Harry seiner Ehefrau sogar vorgeschlagen haben, nach London und zur königlichen Familie zurückzukehren.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei einem Besuch in Nottingham

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan beim Global Citizen Live Festival

