Fand Sebastian Pannek seine Frau schon beim Bachelor gut?

Sebastian Pannek (37) hat die richtige Frau an seiner Seite! 2017 hatte er als Bachelor die große Liebe im TV gesucht. Im Finale entschied er sich zwar für Clea-Lacy Juhn (32), doch ihre Liebe ging nach einiger Zeit in die Brüche. Jedoch hat der Hottie wenig später in Angelina Pannek (31) seine absolute Traumfrau gefunden. 2020 folgte die Hochzeit im engen Kreis und kurz darauf kam ihr Sohn zur Welt. Mittlerweile haben die Turteltauben sogar zwei Kinder. Im Netz erzählt Sebastian, ob ihm seine Frau Angelina bereits während ihrer Zeit beim Bachelor aufgefallen war.

"Tatsächlich habe ich bis heute keine Bachelor-Staffel, außer meiner eigenen, gesehen. Deshalb kann ich dazu nichts sagen", schreibt er auf die Frage eines Fans in seiner Instagram-Story. 2014 hatte seine Liebste in der vierten Staffel um das Herz von Christian Tews (43) gekämpft, musste sich jedoch im Finale geschlagen geben. Letztendlich hätte sie dort ohnehin nicht ihren Traummann gefunden – den fand sie Jahre später in ihrem Sebastian.

Das Paar möchte seine Hochzeit noch einmal ganz groß feiern. Sebastian habe ihr vorgeschlagen, die Trauung im "verflixten siebten Jahr" abzuhalten. Im Mai sagte Angelina dazu auf Instagram: "Wir warten mal ab und schauen, wie es kommt. Wir sind sehr spontane Leute und können Events sehr gut und schnell organisieren."

