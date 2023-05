Wann folgt Angelina und Sebastian Panneks große Hochzeit?

Angelina Pannek (31) und Sebastian Pannek (36) verraten Details zur Hochzeitsplanung. Seit Juli 2019 sind der Realitystar und der ehemalige Bachelor ein Paar. Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes schipperten die Turteltäubchen im April 2020 in den Hafen der Ehe. Coronabedingt mussten Angelina und Sebastian jedoch auf eine große Feier mit Freunden und Familie verzichten. Daraufhin war der Plan der beiden, die Hochzeit im großen Rahmen nachzufeiern. Jetzt plauderte Angelina über dieses Vorhaben.

"Sebastians Idee war letzte Woche, als wir das Thema hatten, dass wir im verflixten siebten Jahr die große Hochzeit nachholen könnten", scherzte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Anschließend fügte Angelina hinzu: "Wir warten mal ab und schauen, wie es kommt. Wir sind sehr spontane Leute und können Events sehr gut und schnell organisieren." Ansonsten könne sie jedoch auch auf das verflixte Jahr warten.

Erst kürzlich plauderte das Ehepaar über eine weitere Veränderung in ihrem Leben. Eigentlich waren die beiden stolze Besitzer von gleich drei Immobilien: Eine Wohnung in Dortmund, eine in Berlin und ein Feriensitz auf Mallorca. Von einem Liebesnest verabschiedeten sich Angelina und Sebastian nun jedoch. "Wir haben deswegen Dortmund verlassen", erklärte die Brünette auf Instagram.

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek an ihrer Hochzeit

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Dezember 2020

