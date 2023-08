Nach Hass im Netz: Logan Paul bangte um Leben seines Bruders

Jake (26) und Logan Paul (28) sprechen über eine dunkle Zeit. Die Brüder wurden als YouTuber berühmt. Doch überschatteten in der Vergangenheit diverse Skandale ihre Karriere als Social-Media-Stars. Inzwischen haben sich die beiden auch im Sport etabliert – als Boxer inszenierten sie ihre Kämpfe im großen Stil und zogen damit immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Nun zeigen sie jedoch eine andere, weitaus persönlichere Seite von sich. Logan verrät, dass er einst fürchtete, sein Bruder könne sich das Leben nehmen.

In der Netflix-Doku "Untold: Jake Paul the Problem Child" spricht der ältere Paul-Bruder über seine einstige Angst und dessen Ursprung. Nach zahlreichen Kontroversen sei sein Bruder zum Opfer von enormem Internet-Hass geworden. "Es gab einen Punkt, an dem wir beide ernsthaft besorgt waren, dass Jake sich umbringen würde", gibt Logan offen zu. "Sowohl mein Vater als auch ich haben uns Sorgen um das Leben meines Bruders gemacht. [...] Jake war schon immer emotional ziemlich unberechenbar und unbeständig", meint der 28-Jährige daraufhin.

Auch Jake selbst habe inzwischen erkannt: Zu Beginns eines YouTube-Ruhms war er ein leichtes Opfer für Hater gewesen. "Es wurde normal, Jake Paul zu hassen", stellt der Boxer heute fest. Besonders seine Psyche hätte dabei unter dem ständigen Netz-Hass gelitten: "Es ist nicht einfach, von der ganzen Welt gehasst zu werden, und es erzeugt einen sehr dunklen mentalen Ort."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

