Chart-Hits mit Dua und Britney: Elton John erklärt, warum!

Elton John (75) und Dua Lipa (27) sind ein Herz und eine Seele! Der Musiker ist schon seit Jahrzehnten dick im Musikbusiness. Im vorherigen Jahr gelang im ein Erfolg nach dem anderen. Mit "Cold Heart" veröffentlichte der Musiker eine neue Version seines bekannten Liedes, aufgenommen mit Popstar Dua Lipa. Doch auch mit Britney Spears (41) landete der Star im Tonstudio. Doch wie kam es zu den besonderen Duetten?

Der 75-Jährige sprach in einem gemeinsamen Interview mit Dua gegenüber Variety über ihren Überraschungshit und ihre enge Verbundenheit. Der Künstler gab zu, dass sein Interesse an der Beauty geweckt wurde, weil er jüngere Menschen auf seine AIDS-Stiftung aufmerksam machen wollte. Elton selbst hatte Dua auf einem Event der AIDS-Stiftung kennengelernt. Daraufhin soll die Britin die Chance ergriffen haben, mit ihm zusammenzuarbeiten – noch bevor sie den Song überhaupt gehört hatte. Auch Britneys Duett mit Elton entstand aus einem ganz bestimmten Grund. "Sie sollte die Liebe ihrer Fans spüren. Ich wollte einfach, dass sie wieder in den Charts ist und die Leute ihre Stimme wieder lieben", erklärte der "Sacrifice"-Interpret.

Zuvor teilte Elton jedoch auch mit, dass ihn die Idee eines Songs mit Britney verunsichert hatte. "Worüber ich mir Sorgen gemacht habe, war, ob sie so nervös sein würde, weil sie es schon eine Weile nicht mehr gemacht hatte", erinnerte sich der Grammy Awards-Gewinner im Interview bei der "The Zane Lowe (49) Show" auf Apple Music.

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards 2016 in Las Vegas

Getty Images Britney Spears und Elton John bei einer Veranstaltung 2013

