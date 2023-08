Nach den Eheproblemen: Mike Cees knutscht mit einer Anderen

Ist sie der Grund für das Beziehungs-Aus? Seit rund zwei Jahren sind Mike Cees und Michelle Monballijn verheiratet. Doch in der Ehe der Realitystars scheint es bereits seit Längerem ordentlich zu kriseln. Nachdem die beiden gemeinsam eine Paartherapie gemacht hatten, um an ihren Problemen zu arbeiten, gab Mike vor einigen Tagen bekannt, sich vorerst räumlich von seiner Ehefrau trennen zu wollen. Jetzt wurde er mit einer Unbekannten beim Knutschen erwischt!

Die Schnappschüsse von Bild zeigen den 36-Jährigen ziemlich innig mit einer anderen Frau auf Mallorca. Sichtlich entspannt schlendern die beiden erst händchenhaltend an der Promenade entlang und küssen sich anschließend in einem Café. Bei der Blondine handelt es sich wohl um die Goodbye Deutschland-Auswanderin Nadescha Leitze. Mike ist sich jedoch keiner Schuld bewusst und stellt klar: "Das sollte eigentlich ein Kuss auf die Wange werden. Sieht auf dem Foto zwar anders aus, war aber rein freundschaftlich."

Bei Stern TV hatte Mike bereits über seine Ehekrise gesprochen und bekannt gegeben: "Meinen Ehering hatte ich an diesem Abend in meinem Hotelzimmer in Köln vergessen. Aber Michelle und ich werden uns erst mal räumlich trennen. Ich suche mir gerade eine eigene Wohnung in Berlin. Wie es danach weitergeht, wird die Zeit zeigen."

Anzeige

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

Anzeige

RTLZWEI Mike Cees, Ex-Kandidat von "Kampf der Realitystars"

Anzeige

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de