Nach wenigen Monaten: Reese Witherspoons Scheidung ist durch

Reese Witherspoon (47) ist jetzt offenbar auch auf dem Papier Single! Im März war bekannt geworden, dass sich die Schauspielerin und ihr Mann Jim Toth (53) nach fast zwölf Jahren Ehe getrennt haben. Nur wenige Tage später reichte sie die Scheidung ein. Reese hatten in dieser Zeit unter anderem Freundinnen wie Nicole Kidman (56) zur Seite gestanden. Nun soll das Verfahren durch sein!

Wie Radar Online unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, sollen sowohl Reese als auch Jim eine Vereinbarung zur Auflösung der Ehe unterschrieben haben. Am 2. August sei dann das offizielle Scheidungsurteil vor dem Gericht in Nashville eingereicht worden. In Bezug auf ihren Sohn Tennessee haben sie sich demnach angeblich auf einen Erziehungsplan geeinigt.

Vor wenigen Wochen hatte es Gerüchte gegeben, dass Jim bereits eine neue Frau an seiner Seite hat. Einem People-Insider zufolge sollen sie bereits zusammen Urlaub auf Costa Rica gemacht haben: "Sie schienen sich eine Suite gemietet zu haben und sahen sehr glücklich aus – sie relaxten einfach und genossen das Leben. Es war definitiv romantisch." Die beiden selbst haben sich allerdings noch nicht dazu geäußert.

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon, April 2016

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth, Februar 2017

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon, Januar 2015

