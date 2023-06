Nicole Kidman hilft Reese Witherspoon bei ihrer Scheidung

Reese Witherspoon (47) kann auf ihre Freundin zählen! Die Schauspielerin gab vor wenigen Monaten bekannt, dass sie sich von ihrem Mann Jim Toth (52) scheiden lässt. Zwölf Jahre waren die beiden verheiratet gewesen und teilen zusammen auch einen Sohn. Mit der Trennung scheint es der "Natürlich blond"-Darstellerin gut zu gehen. Und dabei hat Reese auch Hilfe von Nicole Kidman (55)!

Wie eine Quelle gegenüber Radar ausplaudert, ist der Filmstar an der Seite von Reese. "Nicole hilft Reese auf jeden Fall bei ihrer Scheidung. Dafür sind Freunde ja da", erklärt der Insider. Die beiden sind schon seit Jahren gut befreundet und spielten etwa auch in der Serie "Big Little Lies" Seite an Seite. Nicole kenne sich in Sachen Scheidung gut aus – schließlich habe sie auch die Scheidung von Tom Cruise (60) hinter sich, die viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hatte.

Im März hatte Reese die Scheidung von dem 52-Jährigen eingereicht. Als Grund nannte sie "unüberbrückbare Differenzen". In den Scheidungsunterlagen bat die US-Amerikanerin um das gemeinsame Sorgerecht für Sohnemann Tennessee. Außerdem erklärte Reese, dass ein Ehevertrag alle anderen Angelegenheiten klären solle. Jim hat bislang noch keine Papiere diesbezüglich eingereicht.

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth bei den Golden Globes, 2020

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon und Nicole Kidman, 2017

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Jim Toth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de