Nach Reese Witherspoon: Hat Ex-Mann Jim eine neue Flamme?

Ist er schon wieder in festen Händen? 2011 hatten sich Reese Witherspoon (47) und Jim Toth (52) das Jawort gegeben. Zusammen haben sie auch einen Sohn. In diesem Jahr fand ihr einstiges Glück jedoch sein Ende – im März gab die Schauspielerin die Scheidung von ihrem langjährigen Partner bekannt. Inzwischen habe die "Natürlich Blond"-Darstellerin die Trennung verarbeitet. Das scheint auch für ihren Ex zu gelten: Jim soll schon wieder mit einer neuen Frau turteln.

"Jim hat mit einer neuen Freundin im Sendero Nosara in Costa Rica Urlaub gemacht", bestätigt ein Insider gegenüber People. Dabei soll das angebliche Paar sehr vertraut miteinander gewesen sein. "Sie schienen sich eine Suite gemietet zu haben und sahen sehr glücklich aus – sie relaxten einfach und genossen das Leben. Es war definitiv romantisch", meint die Quelle außerdem zu wissen. Zwar heizen Jim und die Unbekannte die Gerüchteküche ordentlich an, doch die neue Liebe ist bisher nicht bestätigt.

Im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann hat Reese nur wenig Interesse an Flirts. Nur kurz nach der Trennung machten Dating-Gerüchte mit Football-Star Tom Brady (45) die Runde. "Reese kommt ja gerade aus einer Ehe, also ist das Letzte, was sie im Kopf hat, eine feste Beziehung einzugehen", dementierte eine Quelle gegenüber US Weekly die Liebes-Spekulationen.

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Jim Toth und Reese Witherspoon, Juli 2022

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth, Februar 2017

Anzeige

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon im Januar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de