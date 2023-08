Schweini hat Geburtstag: So süß gratuliert ihm Ana Ivanovic

Ana Ivanovic (35) und Bastian Schweinsteiger (39) sind noch immer so verliebt wie am ersten Tag! 2016 hatten die einstige Tennisspielerin und der frühere Kicker geheiratet. Zwei Jahre später erblickte ihr erstes Kind das Licht der Welt. 2019 konnten sich die beiden Ex-Sportler dann erneut über Nachwuchs freuen. Ihr drittes Kind machte das Familienglück der beiden im Mai perfekt. Jetzt haben die zwei wieder einen Grund zum Feiern: Der ehemalige Fußballer hat Geburtstag. Zu Bastis Ehrentag gratuliert ihm Ana mit einem süßen Schnappschuss.

"Ich bin so dankbar, das Leben, die Liebe und die Elternschaft mit so einem wundervollen Mann wie dir teilen zu können – alles Gute zum Geburtstag", schreibt die Dreifachmama zu einem Selfie der beiden auf Instagram vor einer traumhaften Kulisse im Urlaub. Ana und Bastian genießen ein romantisches Dinner am Strand und strahlen dabei in die Kamera. Seinen 39. Geburtstag könnte der Ex-Fußballer wohl nicht besser feiern.

In den Kommentaren wird der ehemalige Bayern-Star mit weiteren Gratulationen überhäuft. "Wunderschönes Foto und meinen herzlichen Glückwunsch" oder "Ihr seid ein tolles Paar. Herzlichen Glückwunsch, Bastian", schreiben seine Fans zu dem Selfie.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger mit seiner Frau Ana Ivanovic

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, April 2022

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger

