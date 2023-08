"Die Bachelorette"-Oguzhan schockiert Fans mit Eifersucht

Hat er sich damit endgültig ins Aus geschossen? Bei Die Bachelorette läutete Jennifer Saro die vierte Woche ihres Liebesabenteuers in Thailand ein. 14 Männer buhlen noch um das Herz der schönen Single-Lady. Bei einem Gruppendate hatten fünf Kandidaten die Chance, der Rosenkavalierin näherzukommen – einer von ihnen überraschte dabei mit einem heiklen Thema. Oguzhan sorgte mit besitzergreifenden Aussagen für Aufsehen!

In einem Gespräch unter vier Augen wollte Oguzhan von der Bachelorette wissen, wie sie mit besitzergreifenden Männern klarkommt. Ihr Gesichtsausdruck machte schnell deutlich, dass Jenny von dieser Art von Mann so gar nicht begeistert ist. Irritiert fragte sie ihn, ob er ein eifersüchtiger Mensch sei. "Na ja, ich bin jetzt nicht eifersüchtig, aber du gehörst halt zu mir und ich will auch nicht, dass andere Männer dich angucken oder auf die Idee kommen, dich anzusprechen", erklärte er. Auf die Frage hin, ob das eine schlechte Eigenschaft sei, antwortete die 27-Jährige schlichtweg mit: "Also, geil finde ich das nicht."

Auf Twitter wurde Oguzhans Einzelgespräch mit der Bachelorette jedenfalls auch schon kritisch von Fans auseinandergenommen. "Ich weiß nicht, wo er bei Jenny ist – ich würde mal schätzen unten durch?", schrieb einer von ihnen. Da der 27-Jährige dennoch eine Runde weiter ist, meint ein anderer User zu wissen: "Bevor sich alle aufregen, warum Oguzhan weiter ist: Der Typ ist weiter wegen der Quote."

RTL Jennifer Saro und Oguzhan Gencel bei "Die Bachelorette"

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

RTL Oguzhan Gencel, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

