Kurz vor Geburt: Fata Hasanović kann ihr Glück kaum fassen

Fata Hasanović (28) könnte aktuell kaum glücklicher sein. Das Model und ihr Partner wollten immer eine gemeinsame Familie gründen. Im vergangenen März hatten sie ihre Community dann mit den schönen Neuigkeiten überrascht: Das Paar erwartet erstmals Nachwuchs. Seither nimmt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre Fans auf ihrem Weg durch die Schwangerschaft mit. Fata macht jetzt deutlich, wie groß ihre Vorfreude auf die baldige Geburt ihres Babys ist.

"Es wird ernst. Da ist er – der August. Unser Geburtsmonat", schreibt die 28-Jährige zu einer Bilderreihe auf Instagram. Die Fotos zeigen die werdende Mutter, wie sie in einem engen Kleid stolz ihren kugelrunden Babybauch präsentiert. Dabei ist sie voller Vorfreude: "Ich kann es kaum abwarten. Wie oft ich weine und weine, weil mir plötzlich einfällt, dass du bald auf meiner Brust liegst." Doch stellt sich Fata auch die ein oder andere Frage: "Wirst du Löwe oder Jungfrau?" Ihren rührenden Beitrag beendet die Beauty schlussendlich mit den Worten "ich liebe euch – meine kleine süße Familie."

In den Kommentaren regnet es derweil positive Rückmeldungen. So freut sich Freundin Ana Johnson (30) mit dem Paar mit: "Diese Zeilen. Alles, alles Liebe euch!" Und auch Fatas Fans können nicht anders, als ihre Begeisterung für die zuckersüßen Zeilen zum Ausdruck zu bringen: "So schöne Fotos – und der Text erst."

Fata Hasanović, Influencerin

Fata Hasanović und ihr Partner Izi

Fata Hasanović, Influencerin

