Starke Schmerzen: So hart ist Patrice Aminatis Krebstherapie

Patrice Aminati kämpft immer weiter! Im April ging die Blondine mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit: Die Frau von Moderator Daniel Aminati (49) hat Hautkrebs, der bereits Metastasen gebildet hat. Seitdem ist die Mutter einer kleinen Tochter in Behandlung. Jetzt gibt sie ein Update und erklärt ganz ehrlich, wie schlecht es ihr geht. "Tag 71 der Krebstherapie. Mama ist krank und ihr ist so kalt. Hohes Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche, Kälteschauer, die Beine tonnenschwer, der Kopf, die Nerven und die Knochen schmerzen unerträglich…", schreibt sie auf Instagram.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de