Darum entschied sich Rebel Wilson für eine Leihmutterschaft

Sie hat für ihren Kinderwunsch alles gegeben! Im November vergangenen Jahres hatte Rebel Wilson (43) mit einer süßen Überraschung für Schlagzeilen gesorgt: Die Schauspielerin ist per Leihmutter zum ersten Mal Mama geworden. Seitdem teilt sie immer wieder Einblicke in ihr neues Leben als Mutter. Nun verrät sie ein paar private Details über ihren Weg zum Baby: Nachwuchs via Leihmutter zu bekommen, war Rebels beste Chance!

In einem Interview mit Today spricht die 43-Jährige offen über dieses sehr persönliche Thema. Vor drei Jahren suchte die Pitch Perfect-Bekanntheit einen Fruchtbarkeitsarzt auf, der ihr riet, für ihren Babywunsch abzunehmen. Nachdem sie abgenommen hatte, begann sie mit dem Prozess der künstlichen Befruchtung. "Ich hatte das Glück, einen Embryo aus dem Prozess zu bekommen, weil ich so alt bin und das polyzystische Ovarialsyndrom habe", erklärt sie im Interview und fügt hinzu: "Mit nur einem Embryo habe ich mich für eine Leihmutterschaft entschieden. Körperlich hätte ich das Baby austragen können, aber die statistische Chance, dass es mit einer Leihmutter klappt, war viel höher."

Dass der Hollywoodstar seine Tochter nicht selbst austragen konnte, war für Rebel gerade nach der Geburt nicht so leicht. "Ein Baby mit einer Leihmutter zu bekommen, ist eine etwas andere Erfahrung, weil man sich in gewisser Weise ein wenig distanziert fühlt", erzählte die Blondine im vergangenen Jahr im Interview mit Today.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson und ihre Tochter Royce im Mai 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce

